Из трех российских банков вывели 1 млрд рублей под залог бочек с водой

Публикации за 12.05.17

В Брянской области задержали мошенников, которые вывели из трех разорившихся банков 1 млрд рублей. Деньги выдавались в виде кредитов, залогом выступали бочки с дорогостоящим химическим сырьем, которое при ближайшем рассмотрении оказалось простой водой.

По данным полиции, мошенники организовали выдачу кредитов техническим заемщикам на общую сумму 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам предоставлялись дорогостоящие химикаты. Однако вместо них в бочках обнаружилась вода.

В преступную группу входили руководители и сотрудники трех коммерческих банков, которым грозил отзыв лицензии. Против четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, трое участников преступной схемы арестованы.

Правоохранители при поддержке Рогвардии провели обыски в Москве, Московской и Брянской областях. Изъята финансовая документация, печати юрлиц и документы, подтверждающие противоправные действия фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

Брянск, Зоя Осколкова

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