На Дмитровке иномарка протаранила фонарный столб: погибли 3 человека

Публикации за 15.05.17

В Москве на Дмитровском шоссе иномарка на высокой скорости въехала в фонарный столб. В результате аварии погибли 3 человека.

По информации столичного управления МВД, ДТП произошло в районе дома №165 по Дмитровскому шоссе. Легковой автомобиль марки Hyundai врезался в мачту городского освещения. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки, передает агентство «Москва» со ссылкой на ГИБДД. Еще один пострадавший пассажир иномарки скончался по дороге в больницу, уточняет телеканал «Рен ТВ».

На месте аварии работают правоохранители. Причина столкновения устанавливается.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 15.05.17

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