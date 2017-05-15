Под Тулой автобус врезался в фуру: много раненых (ФОТО)

Публикации за 15.05.17

В Тульской области пассажирский автобус столкнулся с фурой. В результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса, все они госпитализированы.

По информации регионального управления МЧС РФ, авария произошла в понедельник в 05:40 в Веневском районе на 161 км федеральной трассы «Дон». Водитель автобуса «Сетра», направлявшегося из Кимовска в Москву, не выбрал безопасную дистанцию и, следуя в попутном направлении, врезался в грузовик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной полицейский главк. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Автобус столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении (фото: ГУ МЧС РФ по Тульской области)

Отметим, что на участке трассы, где произошла авария, движение осуществляется по одной полосе.

Тула, Ольга Панфилова

Тула. Другие новости 15.05.17

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