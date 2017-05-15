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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.05.17

Глава РЖД попал в больницу в Китае
Фото: rzd.ru

Глава РЖД попал в больницу в Китае

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров попал в больницу в Китае.

У главы РЖД подозревают аппендицит, сообщает пресс-служба РЖД. Подробности о состоянии руководителя компании не уточняются.

Белозеров входил в расширенный состав российской делегации, которая сопровождала президента РФ Владимира Путина в Китае на форуме «Один пояс, один путь», сообщает РИА «Новости».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.05.17

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