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Скандалы и происшествия

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Публикации за 16.05.17

В Москве двое мужчин погибли на рельсах

В Москве двое мужчин погибли на рельсах

На Московской железной дороге в районе станции Тушино Рижского направления электричка насмерть сбила двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 мая, около 21:00 мск. Мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте, когда их сбил электропоезд. От полученных травм мужчины скончались на месте, добавили в СК. Личности погибших пока не установлены.

По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку. В На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники управления устанавливают обстоятельства и причины случившегося, сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце марта электричка сбила мужчину на станции Фили Белорусского направления МЖД. Тогда причиной трагедии стало нарушение правил поведения на железной дороге.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.05.17

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