В Волгограде обрушился подъезд многоэтажки, есть жертвы (ФОТО) / Под завалами могли оказаться 14 человек

Публикации за 16.05.17

В Волгограде сегодня днем, 16 мая, обрушился подъезд многоэтажного жилого дома на Университетском проспекте в Советском районе города. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. В результате ЧП погибли, по меньшей мере, два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти госпитализированных в результате взрыва. По данным источника, сотрудники экстренных служб приступили к разбору завалов, под которыми также могут находиться люди. В результате взрыва обрушился весь 3-й подъезд 4-этажного жилого дома. 16 квартир разрушены полностью.

По данным источника в службах технического надзора региона, причиной взрыва, предварительно, могло стать нарушение рабочими техники безопасности при проведении газовых работ. «На газопроводе возле дома проводились ремонтные работы, при осуществлении которых рабочие могли допустить существенные нарушения техники безопасности, что и привело к взрыву», – сказал собеседник агентства.

РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщает, что взрыв произошел до прибытия газовиков, которые выехали на адрес по вызову о сильном запахе газа. «Рухнул третий подъезд дома. Всего на момент ЧП в подъезде находились 14 человек. В доме до взрыва был сильный запах газа. Жильцы вызвали аварийную службу, и до прибытия службы произошёл взрыв газа», – сказал собеседник агентства.

Под завалами могут находится еще 8 человек.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 16.05.17

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