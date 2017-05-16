В Волгограде возбудили дело о взрыве в жилом доме (ФОТО) / Спасатели извлекли тела трех погибших

Публикации за 16.05.17

В Волгоградской области по факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.3 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, по предварительным данным, сегодня около 13:00 в 4-этажном многоквартирном жилом доме на проспекте Университетский произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. В настоящее время на месте обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины. Их личности устанавливаются. Разбор завалов продолжается, уточняются данные о других жертвах обрушения.

Фото: администрация губернатора Волгоградской области

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа, произошедшая в результате несанкционированных работ, проводимых предпринимателем, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод», – сказал глава региона. Он отметил, что в доме расположено 45 квартир, в которых зарегистрировано 97 человек, в том числе шестеро детей. «По предварительным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил Бочаров.

Он также подчеркнул, что на настоящий момент подтверждена информация о двух погибших. Между тем «Интерфакс» сообщает, что из-под завалов извлечено тело третьего погибшего.

Бочаров сообщил, что в подвале, частично разрушенном в результате взрыва жилого дома, находился магазин, доступ к которому пока невозможен. Могут ли там находиться еще погибшие или пострадавшие, губернатор ответить затруднился. Он подчеркнул, что в настоящее время развернуты пункты временного содержания жильцов дома – в ближайшей школе и в гостинице.

В свою очередь РИА «Новости» сообщает, что, по словам представителя управляющей компании ООО «ГК «ЮРВ», взрыв в жилом доме в Волгограде произошел, из-за задетой «Водоканалом» газовой трубы. «По первичной информации, сотрудники «Водоканала» во время работ задели газовую трубу. Мы, как управляющая компания, не вызывали «Водоканал» для проведения работ. Сейчас мы готовим документы для жилинспекции, прокуратуры и других ведомств, которые должны подтвердить наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями», – сказал он.

Волгоград, Иван Гридин

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