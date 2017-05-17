Спасатели нашли еще одну жертву взрыва дома в Волгограде / Задержаны три предполагаемых виновника обрушения подъезда

Публикации за 17.05.17

В Волгограде продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва в многоквартирном жилом доме на Университетском проспекте, возбужденного по статье «оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель более двух лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следователи установили, что взрыв бытового газа в жилом 4-этажном доме произошёл 16 мая около 13:00. В результате ЧП произошло обрушение всех межэтажных перекрытий одного из подъездов. 10 человек были госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии, ещё у шестерых медики отмечают острую реакцию на стресс.

Ранее погибшими считались три человека. Во время ночных поисковых работ спасатели обнаружили тело четвертой жертвы ЧП – 26-летней девушки. Она проживала в доме, где произошел взрыв, и не выходила на связь с родственниками. По данным местных СМИ, тело обнаружили около 3:00 под обломками стен.

Следователи допросили более 30 человек, в том числе сотрудников газовых служб, управляющей компании, а также пострадавших. Личности двоих погибших установлены следователями. Известно, что среди них жительница указанного дома, а также работник муниципальной службы, прибывший ликвидировать последствия порыва газопровода. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, следователи задержали владельца павильона и его отца, по заказу которых к дому прибыл экскаватор для проведения земляных работ. Задержан и мужчина, который был нанят по бесплатному объявлению, размещённому на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, спасатели при помощи альпинистского снаряжения и гидравлического инструмента демонтировали нависающие плиты перекрытий, грозящие обвалиться. Всего демонтировано 5 плит и перекрытий, свыше 35 кубометров строительных конструкций. Вывезено более 100 тонн строительного мусора (16 самосвалов).

В настоящее время работы по разбору завалов и вывозу мусора продолжаются. В проведении данных работ задействована тяжёлая инженерная техника. На месте чрезвычайной ситуации работает межведомственный оперативный штаб, подвижный пункт управления и оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Разбором завалов занимаются более 400 спасателей, уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов. «На месте поисково-спасательных работ с утра работает тяжелая спецтехника, с ее помощью снимаются крупные конструкции с поврежденного здания», – рассказал господин Уланов.

Отмечается, что к обследованию здания приступят только после окончания поисковых работ. Прокуратура региона проводит проверку в отношении индивидуального предпринимателя – заказчика работ. По словам местных жителей, в 20 м от дома бизнесмен хотел установить пивной магазин, для чего нужно было выкопать котлован. Во время работ распространился сильный запах газа. Затем произошел взрыв. Губернатор Волгоградской области ввел режим ЧС. Для пострадавших был организован центр временного размещения в средней школе №106.

Волгоград, Иван Гридин

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