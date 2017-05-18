Вокалиста «Би-2» поймали с травкой на футбольном матче / Ему грозит арест на 15 суток

Публикации за 18.05.17

Лидера рок-группы «Би-2» Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева, задержали на стадионе во время футбольного матча. Музыканта подозревают в хранении наркотиков, при себе у него был пакетик с веществом, похожим на марихуану.

Как стало известно, Бортник был задержан в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча «Спартак» – «Терек», пишет «Газета.ru». По словам источника издания в правоохранительных органах, вокалист подозревается в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота.

«Речь идет о статье Кодекса РФ об административных нарушениях «Незаконный оборот наркотических средств». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 4-5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», – отметил источник.

По данному факту организована доследственная проверка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

Почти сотня шахтеров отказалась выходить из золотого рудника в Забайкалье. В ситуации решили разобраться прокурор и губернатор. / Оговорка по Януковичу: Врио губернатора Севастополя назвал Ахматову Ахметовым. / Воспитатель детсада заклеила рот ребенку и выложила снимок в соцсети (СКРИН). Полиция проводит проверку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»