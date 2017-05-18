NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 18.05.17

Вокалиста «Би-2» поймали с травкой на футбольном матче / Ему грозит арест на 15 суток

Вокалиста «Би-2» поймали с травкой на футбольном матче Ему грозит арест на 15 суток

Лидера рок-группы «Би-2» Егора Бортника, известного под псевдонимом Лева, задержали на стадионе во время футбольного матча. Музыканта подозревают в хранении наркотиков, при себе у него был пакетик с веществом, похожим на марихуану.

Как стало известно, Бортник был задержан в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча «Спартак» – «Терек», пишет «Газета.ru». По словам источника издания в правоохранительных органах, вокалист подозревается в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота.

«Речь идет о статье Кодекса РФ об административных нарушениях «Незаконный оборот наркотических средств». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 4-5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», – отметил источник.

По данному факту организована доследственная проверка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

Почти сотня шахтеров отказалась выходить из золотого рудника в Забайкалье. В ситуации решили разобраться прокурор и губернатор. / Оговорка по Януковичу: Врио губернатора Севастополя назвал Ахматову Ахметовым. / Воспитатель детсада заклеила рот ребенку и выложила снимок в соцсети (СКРИН). Полиция проводит проверку.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter