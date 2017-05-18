В смоленском доме инвалидов за полдня умерли 7 человек / Им было от 20 до 25 лет

Публикации за 18.05.17

В Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (СОГБУ «ЯДИПИ») за полдня 17 мая умерли семеро инвалидов. Всем им было от 20 до 25 лет. Первая смерть была зафиксирована в 14:00, последняя – около 20:00.

Как передает Yartsevo.ru, у молодых людей желтела кожа, шла пена изо рта, потом люди падали замертво. Ресурс также отмечает, что со вчерашнего дня на месте ЧП работают следователи, введён карантин. Кроме того, местное СМИ пишет, что директор ЯДИПИ Михаил Семионенков неоднократно становился героем скандальных публикаций. В материалах рассказывалось о нарушении прав проживающих в доме-интернате людей.

Так, например, журналисты газеты «Ярмакс» в прошлом году рассказывали о противостоянии проживающих и директора учреждения по вопросу о незаконных, по мнению людей, удержаниях из пенсии на содержание в ЯДИПИ. Местные СМИ также указывают, что с подачи департамента по социальному развитию руководство превратило учреждение практически в режимный объект.

Официальных комментариев в региональных СУ СКР и прокуратуре пока не дают.

Смоленск, Иван Гридин

Смоленск. Другие новости 18.05.17

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