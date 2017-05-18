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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.05.17

В разбившемся в Турции автобусе с туристами не было россиян (ФОТО) / В аварии пострадали почти два десятка украинцев
Разбившийся микроавтобус: скриншот видео dha.com.tr

В разбившемся в Турции автобусе с туристами не было россиян (ФОТО) В аварии пострадали почти два десятка украинцев

В перевернувшемся сегодня на юго-западе Турции микроавтобусе не было российских туристов. В результате аварии пострадали граждане Украины. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова со ссылкой на данные властей города Мугла.

«По информации губернаторства Муглы, в автобусе находились граждане Украине, россиян среди них не было», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили, что в аварии пострадали российские туристы, ехавшие из Бодрума на экскурсию на источники Памуккале. ДТП произошло в 10 часов утра в провинции Денизли на участке трассы между городами Мугла и Денизли. Отмечалось, что в аварии травмированы от 17 до 18 человек, в том числе двое граждан Турции. На месте происшествия работают правоохранители и медики.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, 13 мая в результате аварии автобуса с туристами на трассе Мармарис – Мугла на юго-западе Турции погибли 23 человека. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на опасном горном участке пути, и автобус упал в обрыв. Все погибшие были гражданами Турции, ехавшими на экскурсию.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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