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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.05.17

В России стать журналистом стоит 2500 рублей (СКРИН) / В Москве в открытую торгуют пресскартами

В России стать журналистом стоит 2500 рублей (СКРИН) В Москве в открытую торгуют пресскартами

В сети появился сайт, на котором каждый желающий может приобрести удостоверение журналиста и пресскарту действующего издания. Комплект документов, которые, как утверждают продавцы, откроют все двери и изменят отношение госслужащих в лучшую сторону, стоит всего 2500 рублей.

По мнению авторов объявления, удостоверение журналиста способно совершать поистине чудесные вещи: «Ваши права сразу начинают соблюдать, а часто и делают что-то, что делать не обязаны, при этом произнося фразу «только для Вас»».

«Корочка» журналиста способна защитить ее владельца во время митингов, демонстраций и даже стихийных бедствий. Сотрудники государственных органов сразу сменят хамское отношение, а гаишники отпустят без штрафа с пожеланиями счастливого пути. «Удостоверение помогает решать конфликты и недоразумения», – говорится в объявлении.

Новый День: В России стать журналистом стоит 2500 рублей (СКРИН)

В комплект, который только сейчас продается со скидкой за 2,5 тысячи рублей, входит: удостоверение журналиста, пресскарта, пропуск на автомобиль. Срок действия документов неограничен – при оформлении впишут дату выдачи и фразу «Подлежит сдаче при оставлении должности».

На изготовление комплекта документов потребуется 1-2 дня, при этом авторы объявления обещают отправить удостоверения в любую точку России почтой. «Полная конфиденциальность, все в рамках закона», – заверяют доверчивых покупателей.

Кроме того, люди, торгующие журналистскими документами, готовы помощь с аккредитацией на различные мероприятия для прессы, и даже будут писать тексты за псевдожурналиста за небольшое вознаграждение.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

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