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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.05.17

В Москве похитили ребенка / Объявлен план «Перехват»

В Москве похитили ребенка Объявлен план «Перехват»

В центре Москвы мужчина похитил ребенка. Полиция объявила план «Перехват», личность похитителя устанавливается.

Как стало известно, злоумышленник посадил ребенка в грузовой автомобиль компании-перевозчика «Грузовичкофф» на улице Лесной и скрылся в неизвестном направлении, пишет агентство «Лайф».

Правоохранители устанавливают личности мужчины и ребенка.

Официального подтверждения этой информации от МВД пока не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

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