В Москве похитили ребенка / Объявлен план «Перехват»

В центре Москвы мужчина похитил ребенка. Полиция объявила план «Перехват», личность похитителя устанавливается.
Как стало известно, злоумышленник посадил ребенка в грузовой автомобиль компании-перевозчика «Грузовичкофф» на улице Лесной и скрылся в неизвестном направлении, пишет агентство «Лайф».
Правоохранители устанавливают личности мужчины и ребенка.
Официального подтверждения этой информации от МВД пока не поступало.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 18.05.17
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