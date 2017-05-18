В Москве похитили ребенка / Объявлен план «Перехват»

Публикации за 18.05.17

В центре Москвы мужчина похитил ребенка. Полиция объявила план «Перехват», личность похитителя устанавливается.

Как стало известно, злоумышленник посадил ребенка в грузовой автомобиль компании-перевозчика «Грузовичкофф» на улице Лесной и скрылся в неизвестном направлении, пишет агентство «Лайф».

Правоохранители устанавливают личности мужчины и ребенка.

Официального подтверждения этой информации от МВД пока не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

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