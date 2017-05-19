В Ставрополье девочка получила химожоги, выпив сок / Продажи напитка остановлены по всей стране

Публикации за 19.05.17

В Буденновске проводится доследственная проверка по факту отравления соком 4-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью, ребенок получил химический ожог.

По предварительным данным, днем 15 мая дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в Буденновске, где приобрели фруктовый сок. По приходу домой девочка выпила сока и получила химический ожог ротовой полости. Затем сок попробовал дедушка и хозяин магазина, где напиток был куплен. Мужчины получили аналогичные повреждения. Девочка госпитализирована.

Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения комплекса проверочных действий будет принято процессуальное решение.

Как пишут местные СМИ, мужчина купил ребенку пачку 0,3 литра яблочно-персикового сока. Следователи установили, что партия сока была куплена владельцем магазина на оптовой базе у хорошо себя зарекомендовавших поставщиков, с которыми он работает давно. Сейчас продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Как отмечает «КП», пострадавшая девочка находится на контроле у врачей. Язвы в горле уменьшились, но выписывать ее пока рано

В связи со случившемся Роспотребнадзор принял решение приостановить продажи партии сока, в которой обнаружился опасный продукт. Запрет на реализацию этой продукции введен по всей стране. Между тем, в магазине сообщили, что за неделю продали более 280 единиц упаковок сока этой марки, но жалоб не поступало. В надзорном ведомстве также сообщили, что для установления причин инцидентасок отправлен на лабораторные исследования.

Буденновск, Иван Гридин

Буденновск. Другие новости 19.05.17

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