На Ставрополье сок, вызвавший ожоги у девочки, оказался щелочью

Публикации за 25.05.17

Сок, попробовав который, четырехлетняя девочка из Буденновска (Ставропольский край) получила ожоги ротовой полости, оказался щелочью. В Роспотребнадзоре, отметили, что внешне жидкость из упаковки не была похожа на пригодный для употребления сладкий напиток.

«Во вскрытой бутылке находилась мутная непрозрачная жидкость неопределенного состава серо-желтого цвета, внешне не похожая на сок, с хлопьевидным осадком серого цвета, едким щелочным запахом и рН 12-13, – выяснили в ведомстве по результатам лабораторных исследований.

Такой кислотно-щелочной показатель соответствует концентрированным щелочам и сильным отбеливающим средствам. При попадании на кожу рук жидкость вызывала жжение, покраснение, омыление, характерное для щелочных растворов. Как писал «Новый День», Роспотребнадзор отозвал партию сока из магазинов страны, которую также подвергли анализу. Между тем, пробы показали, что товар полностью соответствует техническим регламентам. Других жалоб от потребителей сока этой марки в Буденновске, не поступало.

Напомним, инцидент произошел 18 мая в Буденновске. Дедушка купил своей четырехлетней внучке фруктовый сок в одном из магазинов города. Выпив его, она получила ожог ротовой полости, после чего ее госпитализировали. Напиток также попробовали дедушка и владелец магазина. Они тоже получили повреждения, но медицинская помощь им не потребовалась.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 25.05.17

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