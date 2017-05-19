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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.05.17

Пожар на конференции Google в США: пострадали 3 человека / Врачи борются за жизнь одного из них

Пожар на конференции Google в США: пострадали 3 человека Врачи борются за жизнь одного из них

На ежегодной конференции компании Google в Маунтин-Вью в Калифорнии вспыхнул пожар. В результате происшествия пострадали 3 человека, передает AP со ссылкой на заявление компании. По данным пожарной службы города, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В компании заявили, что «небольшой пожар» произошел на кухне здания, в котором проходила конференция. Пострадавшими оказались представители обслуживающего персонала, с участниками конференции все в порядке.

Причины пожара устанавливаются.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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