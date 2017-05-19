Зараженную птичьим гриппом индюшку нашли по всей России

Публикации за 19.05.17

Россельхознадзор сообщил об обнаружении продукции, зараженной птичьи гриппом. Опасную для здоровья индюшатину нашли в девяти регионах России. Ведомство собирается обратиться в правоохранительные органы.

Как стало известно, зараженная птица поставлялась с одного предприятия – «Евродон». Наличие вируса птичьего гриппа показали исследования, проведенные в Московской, Кировской, Ростовской, Воронежской областях, Республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском и Приморском крае, говорится на официальном сайте Россельхознадзора.

По данным ведомства, перед отправкой товара оптовым покупателям продукцию проверяла «Ростовская областная ветеринарная лаборатория», специалисты которой не выявили генома вируса. В результате зараженная индейка попала в торговые сети по всей России.

Россельхознадзор планирует передать результаты проверки в правоохранительные органы. Отмечается, что за подобные нарушения может грозить уголовная ответственность.

Добавим, «Евродон» занимает лидирующие позиции по производству индейки на российском рынке. Ранее компания дважды сталкивалась с распространением птичьего гриппа. В общей сложности предприятию пришлось избавиться от 1 млн зараженных индеек. Общая сумма ущерба оценивается в 2 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.05.17

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