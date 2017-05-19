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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.05.17

Зараженную птичьим гриппом индюшку нашли по всей России

Зараженную птичьим гриппом индюшку нашли по всей России

Россельхознадзор сообщил об обнаружении продукции, зараженной птичьи гриппом. Опасную для здоровья индюшатину нашли в девяти регионах России. Ведомство собирается обратиться в правоохранительные органы.

Как стало известно, зараженная птица поставлялась с одного предприятия – «Евродон». Наличие вируса птичьего гриппа показали исследования, проведенные в Московской, Кировской, Ростовской, Воронежской областях, Республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском и Приморском крае, говорится на официальном сайте Россельхознадзора.

По данным ведомства, перед отправкой товара оптовым покупателям продукцию проверяла «Ростовская областная ветеринарная лаборатория», специалисты которой не выявили генома вируса. В результате зараженная индейка попала в торговые сети по всей России.

Россельхознадзор планирует передать результаты проверки в правоохранительные органы. Отмечается, что за подобные нарушения может грозить уголовная ответственность.

Добавим, «Евродон» занимает лидирующие позиции по производству индейки на российском рынке. Ранее компания дважды сталкивалась с распространением птичьего гриппа. В общей сложности предприятию пришлось избавиться от 1 млн зараженных индеек. Общая сумма ущерба оценивается в 2 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.05.17

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