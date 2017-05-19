В центре Москвы рухнул балкон жилого дома: пострадал прохожий

Публикации за 19.05.17

В центре Москвы частично обрушился балкон жилого дома. В результате пострадал прохожий.

Инцидент произошел по адресу улица Краснопрудная 7/9, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его данным, «произошло обрушение элементов балкона». В результате происшествия один человек получил травмы. Пострадавшего мужчину осматривают врачи.

Отмечается, что пешеходная зона вблизи дома временно перекрыта.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 19.05.17

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