Бывший глава Удмуртии умер в Германии

Публикации за 21.05.17

Бывший глава Удмуртии Александр Волков, который в последнее время являлся членом Совета Федерации – заместителем председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре, скончался в Германии, где проходил курс лечения. По словам представителей его пресс-службы, он скончался от болезни.

В настоящее время российский консул в Германии занимается вопросами доставки тела в Удмуртию, где и будет похоронен Волков, передает РИА «Новости». По удмуртской данным Интернет-газеты День.org, у Волкова случился рецидив. Известно, что политик с конца 2000 года страдал от онкозаболевания.

Александр Волков родился в 1951 году в Брянске, окончил Брянский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство», а также Пермский политехнический институт. С 1993 года – председатель Совета министров Удмуртии, в 1995-м был избран председателем Госсовета республики.

В 2000 году Волков был избран президентом Удмуртии, и занимал этот пост до февраля 2014-го, когда был отправлен в отставку. В марте того же года удмуртский парламент делегировал Волкова в Совет Федерации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.05.17

Против собянинской реновации восстала даже наука. Такой проект принесет больше вреда, – считает академик Юрий Бочаров. / В поселке Садовом в техническом водоеме утонул 9-летний мальчик. / В Сочи обрушился жилой дом (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»