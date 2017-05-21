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Публикации за 21.05.17

Бывший глава Удмуртии умер в Германии
Александр Волков. Фото council.gov.ru

Бывший глава Удмуртии умер в Германии

Бывший глава Удмуртии Александр Волков, который в последнее время являлся членом Совета Федерации – заместителем председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре, скончался в Германии, где проходил курс лечения. По словам представителей его пресс-службы, он скончался от болезни.

В настоящее время российский консул в Германии занимается вопросами доставки тела в Удмуртию, где и будет похоронен Волков, передает РИА «Новости». По удмуртской данным Интернет-газеты День.org, у Волкова случился рецидив. Известно, что политик с конца 2000 года страдал от онкозаболевания.

Александр Волков родился в 1951 году в Брянске, окончил Брянский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство», а также Пермский политехнический институт. С 1993 года – председатель Совета министров Удмуртии, в 1995-м был избран председателем Госсовета республики.

В 2000 году Волков был избран президентом Удмуртии, и занимал этот пост до февраля 2014-го, когда был отправлен в отставку. В марте того же года удмуртский парламент делегировал Волкова в Совет Федерации.

Москва, Светлана Антонова

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