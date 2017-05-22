NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 22.05.17

В России поймали банду хакеров, похитивших более 50 млн рублей у владельцев смартфонов / Преступники заразили трояном более миллиона гаджетов

В России поймали банду хакеров, похитивших более 50 млн рублей у владельцев смартфонов Преступники заразили трояном более миллиона гаджетов

Российские правоохранители задержали группу из 20 хакеров, похитивших более 50 миллионов рублей с банковских счетов граждан. Киберпреступники применили троянскую программу, заразившую вирусом более одного миллиона смартфонов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в состав организованной преступной группы входили жители Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Хакерскую группировку возглавлял 30-летний житель города Иваново.

«Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем», – рассказала представитель МВД. Затем, по ее словам, злоумышленники «при помощи скрытых смс-команд переводили деньги на заранее подготовленные счета».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), говорится в МВД. Отмечается, что в ходе разработки группировки полицейские провели два десятка обысков на территории шести регионов России, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц.

В настоящее время четверо задержанных арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.05.17

Остановка по требованию. Пока тестируют новый сайт Росреестра, в стране лихорадит рынок недвижимости (ФОТО). / В Тюменской области паводок отрезал от «большой земли» семь деревень. / Экс-глава «Роснано» снова отправлен под домашний арест до 22 августа.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter