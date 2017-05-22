В России поймали банду хакеров, похитивших более 50 млн рублей у владельцев смартфонов / Преступники заразили трояном более миллиона гаджетов

Публикации за 22.05.17

Российские правоохранители задержали группу из 20 хакеров, похитивших более 50 миллионов рублей с банковских счетов граждан. Киберпреступники применили троянскую программу, заразившую вирусом более одного миллиона смартфонов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в состав организованной преступной группы входили жители Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Хакерскую группировку возглавлял 30-летний житель города Иваново.

«Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем», – рассказала представитель МВД. Затем, по ее словам, злоумышленники «при помощи скрытых смс-команд переводили деньги на заранее подготовленные счета».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), говорится в сообщении МВД. Отмечается, что в ходе разработки группировки полицейские провели два десятка обысков на территории шести регионов России, в ходе которых были изъяты компьютерная техника, сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц.

В настоящее время четверо задержанных арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Москва, Светлана Петрова

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