СовБез РФ призвал отказаться от свободы в интернете ради спокойствия

Публикации за 22.05.17

Российские власти обязаны укрепить информационную безопасность страны, в том числе за счет ограничения «вседозволенности» в интернете, заявил в интервью «Коммерсанту» заместитель секретаря Совета Безопасности России Олег Храмов. По его словам, принципы свободы слова и свободы доступа во всемирной сети, пропагандируемые на Западе, «вызывают законные вопросы».

«Что вы выберете: вседозволенность или право людей, общества на то, чтобы жить спокойно? Безусловно, надо чем-то жертвовать», – заявил Храмов, добавив, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Так, например, он отметил, что интернет нередко используется для вербовки террористов, а также мошенниками, которые используют возможности сети «для наживы».

Повальное увлечение социальными сетями стало «бедой нашего молодого поколения», так как они «давно заменили им книги», считает эксперт. При этом право государства ограничивать доступ к информации «для охраны безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения» предусмотрено в том числе нормами ООН, напомнил он.

Главное, по словам Храмова, – «претворить в жизнь идеи, заложенные в новой редакции доктрины информационной безопасности», утвержденной президентом Владимиром Путиным 5 декабря прошлого года. В этом документе, напомним, национальным интересом РФ называется сохранение «исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации», а угрозой – «информационно-психологического воздействие, в том числе направленное на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.17

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