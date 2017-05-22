Жительница Саратова устроила эротическую фотосессию в дорожной луже (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 22.05.17

Жительница Саратова Анна Москвичева решила привлечь внимание властей к ужасному состоянию дорог в городе. Девушка устроила пляжную фотосессию в купальнике в огромной грязной луже. Очевидцы засняли процесс на видео и выложили в сеть.

Стилист и модель Анна Москвичева позировала посреди дороги в красном купальнике и шляпе. Как позже рассказала девушка, таким образом она решила проявить свою гражданскую позицию. «Вокруг столько луж, нигде ни проехать, ни пройти, разруха», – сообщила Москвичева журналистам местных СМИ.

Пока на своей странице в социальной сети модель опубликовала только одно фото. Однако девушка уверена, что ее перфоманс вызвал интерес жителей Саратова, поэтому она не исключила повторения акции в других районах города.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 22.05.17

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