Американец пытался продать военные секреты российской разведке

Публикации за 23.05.17

Житель Калифорнии, работавший подрядчиком на минобороны США, попытался продать секретную информацию государственной важности российской разведке.

По данным американского минюста, 49-летний Грегори Джастис выкрал конфиденциальные данные, касающиеся программного обеспечения, установленного на ряде военных и коммерческих спутниках США, чтобы продать ее сотруднику российской разведки. Однако под видом разведчика из России выступал агент ФБР, работавший «под прикрытием», передает РИА «Новости». Американец общался с агентом ФБР полгода и, помимо продажи информации, предлагал «шпиону» посетить секретное предприятие по производству космических аппаратов военного назначения.

Подозреваемый был задержан еще в июле 2016 года. На суде он полностью признал свою вину. По утверждению мужчины, он пошел на преступление, чтобы оплатить лечение тяжело больной жены. Теперь калифорнийцу грозит до 35 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен в сентябре этого года.

Москва, Вашингтон, Светлана Петрова

Москва, Вашингтон. Другие новости 23.05.17

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