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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.05.17

Новый опасный тренд: дети цепляются и повисают с крыш домов (ВИДЕО) / Юные экстремалы рискуют жизнью ради лайков
Скриншот видео, размещенного на youtube.ru

Новый опасный тренд: дети цепляются и повисают с крыш домов (ВИДЕО) Юные экстремалы рискуют жизнью ради лайков

В сети появилось видео опасных игр школьников, один из которых называет себя зацепером. Дети забираются в подъезды и на крыши домов, где маленький экстремал свешивается в окна, держась за раму или карниз. Его друзья записывают «подвиги» на телефон, таким образом пытаясь добиться популярности в соцсетях.

Действие происходит в Димитровграде Ульяновской области. Местные жители утверждают, что дети ходят по многоэтажкам 11 микрорайона Западного района города, сообщает портал ulpravda.ru. 12-летний школьник снимает на видео, как его 8-летний приятель свешивается из окна, затем ребята поднимаются на крышу девятиэтажки, где мальчик повторяет трюк.

В Ульяновской области мальчик повис на крыше ради лайков в соцсетях

В городских сообществах «ВКонтакте» развернулась пылкая дискуссия на эту тему. Одни винят родителей, которые не уследили за своими детьми, другие обвиняют управляющие компании, так как доступ к крыше свободно открыт для всех желающих, что не соответствует правилам безопасности.

Известно, что правоохранительные органы уже занялись проверкой распространенной информации, сообщают ульяновские СМИ.

Тем временем, в сети появилось новое видео, снятое в том же Димитровграде. В ролике школьники прыгают по крыше недостроенного дома на улице Гвардейской.

Дети прыгают по крышам

Ульяновск, Зоя Осколкова

Ульяновск. Другие новости 24.05.17

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