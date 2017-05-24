NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 24.05.17

Почти 30 легковушек сгорели на стоянке в «новой» Москве

Почти 30 легковушек сгорели на стоянке в «новой» Москве

Несколько десятков легковых автомобилей пострадали этой ночью в результате пожара на автомобильной парковке в «новой» Москве, сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

Инцидент произошел в деревне Саларьево около трех часов ночи. На парковке логистической компании загорелись около 30 легковых автомобилей. Возгорание потушено, обошлось без пострадавших. В результате пожара частично или полностью пострадали 28 машин, передает со ссылкой на спасателей.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются. Полиция рассматривает в качестве основной версии пожара поджог, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 24.05.17

Нижневартовские полицейские получили 8 лет на двоих. За избиение задержанного. / Новый опасный тренд: дети цепляются и повисают с крыш домов (ВИДЕО). Юные экстремалы рискуют жизнью ради лайков. / На Уралмаше из окна выпал трехлетний ребенок.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter