Почти 30 легковушек сгорели на стоянке в «новой» Москве

Публикации за 24.05.17

Несколько десятков легковых автомобилей пострадали этой ночью в результате пожара на автомобильной парковке в «новой» Москве, сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

Инцидент произошел в деревне Саларьево около трех часов ночи. На парковке логистической компании загорелись около 30 легковых автомобилей. Возгорание потушено, обошлось без пострадавших. В результате пожара частично или полностью пострадали 28 машин, передает ТАСС со ссылкой на спасателей.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются. Полиция рассматривает в качестве основной версии пожара поджог, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Москва, Ольга Панфилова

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