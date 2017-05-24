Топ-менеджера нефтяной компании обворовали на приеме в Кремле

Публикации за 24.05.17

Топ-менеджер крупной нефтяной компании стал жертвой вора на приеме в Кремле. У директора департамента общественных коммуникаций «Транснефти» украли сумку с мобильным телефоном, служебным удостоверением и очками. Правоохранители оперативно вычислили воришку и задержали.

Топ-менеджер 23 мая приехал в Мироваренную палату на мероприятие, проводившееся для компании, сообщает life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Представитель нефтяной компании опаздывал и вместе с верхней одеждой в гардеробе Кремля оставил сумку. По возвращению он обнаружил, что его вещи пропали.

Полицейские быстро отследили перемещение подозрительного человека, который вышел из гардероба с сумкой топ-менеджера, и задержали его. Злоумышленником оказался 66-летний житель Подмосковья. Задержанный не стал отпираться и вернул украденные вещи хозяину. Вора отпустили под подписку о невыезде.

Москва, Светлана Петрова

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