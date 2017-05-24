Два города и поселок в Красноярском крае охвачены пожарами: горят десятки домов (ВИДЕО)

Публикации за 24.05.17

Сотрудники МЧС борются с масштабными возгораниями в двух городах Красноярского края, где из-за сильного ветра резко осложнилась пожарная обстановка, сообщает региональное управление МЧС. В ликвидации пожаров в Канске и Лесосибирске задействованы более 100 человек, 58 единиц техники и два пожарных поезда.

По информации ведомства, в Канске горят 23 строения на двух улицах. На одной из них загорелись 9 жилых домов и надворные постройки, пожарным удалось остановить распространение огня. На другой улице зафиксировано загорание еще 14 строений различного назначения. Порывы ветра осложняют работу пожарных подразделений.

В Лесосибирске огонь охватил 10 строений в жилом секторе. Кроме того, горят две лесопилки в разных районах города. Также сообщается о серьезном пожаре в поселке Стрелка в 30 км от Лесосибирска, где, судя по видео с места ЧП, горят около 10 домов. В настоящее время все усилия пожарных сосредоточены на защите ближайших жилых домов. Местные жители покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, причиной пожаров в жилом секторе в Канске стало сжигание мусора и травы на подворьях.

По факту пожаров в поселке Стрелка проводится доследственная проверка, сообщает краевое управление СК РФ. «В следственные органы поступило сообщение о том, что на границе поселка Стрелка огонь с лесного массива перекинулся на жилые дома и постройки. Будет дана оценка эффективности действий должностных лиц по обеспечению мер пожарной безопасности населенных пунктов», – говорится в сообщении ведомства.

В главном управлении МВД России по Красноярскому краю в свою очередь сообщили, что полицейские из-за возгорания лесополосы перекрыли участок трассы «Красноярск – Енисейск» с 178-го по 180-й километр.

Красноярск, Светлана Петрова

Красноярск. Другие новости 24.05.17

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