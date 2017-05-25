В Красноярском крае пожары уничтожили более 130 домов (ФОТО) / Погибли люди. На территории региона введен режим ЧС

Публикации за 25.05.17

В Красноярском крае в связи с осложнением обстановки с бытовыми и природными пожарами и установлением сухой ветреной погоды введен режим «чрезвычайная ситуация» на всей территории региона. Соответствующее решение было принято вечером 244 мая на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) и обеспечению пожарной безопасности.

Режим чрезвычайной ситуации предусматривает ряд серьёзных ограничительных мер при обеспечении пожарной безопасности как для населения, так и для организаций и предприятий всех форм собственности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, органы управления и система предупреждения региона переходят на круглосуточный режим работы.

Особенно тяжелая обстановка сложилась в городах Канск и Лесосибирск, а также в Бирилюсском районе. По последним данным, произошли возгорания в пяти населённых пунктах – в Канске, Лесосибирске и городском посёлке Стрелка под Лесосибирском, в посёлке Малая Кеть Бирилюсского района, в посёлке Тиличеть Нижнеингашского района.

Огонь уничтожил или значительно повредил более 130 жилых домов, в которых проживали 533 человека (в том числе 67 детей). При пожаре в Канске погибли два человека. Огонь также охватил четыре лесопромышленные базы, одну перевалочную базу и одну пилораму. На данный момент продолжается тушение пожара в Лесосибирске на предприятиях по хранению и обработке древесины. К тушению привлечено 143 человека, 12 единиц техники и 1 пожарный поезд. Все загорания локализованы на общей площади 31 гектар (отходы лесопиления, готовая продукция и штабели круглого леса).

По факту гибели двух человек при крупном пожаре в Канске возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.293 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю, 24 мая, около 16:00 на территории ООО «Синь-И» в Канске произошло возгорание. Из-за жары, сухой и ветреной погоды огонь распространился на соседние частные жилые дома на улицах Гавань, 1-я Инициативная, 2-я Инициативная.

Всего в Канске сгорело 52 дома. По данным местных СМИ, пожары на предприятии «Синь-И» возникали неоднократно, а учредителями являются граждане Китая.

«При тушении пожара в одном из домов, расположенных на улице Народная спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. На придомовой территории по улице 1-я Инициативная обнаружено тело женщины с признаками термического воздействия. Личности и возраст погибших устанавливаются. В настоящее время количество сгоревших домов составляет 52», – рассказал представитель ГСУ по региону.

Учитывая масштабы произошедшего, количество потерпевших граждан и необходимость в максимально короткие сроки собрать первоначальный комплекс доказательств, на место происшествия в Канский район и город Лесосибирск для укрепления следственно-оперативных групп направлены наиболее опытные следователи и следователи криминалисты из аппарата ГСУ в количестве 20 человек.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка эффективности мер, принятых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в части готовности к чрезвычайным ситуациям, а также готовности сил и средств к ликвидации последствий пожара.

Губернатор в свою очередь поручил создать в муниципалитетах комиссии по оказанию помощи погорельцам. Каждому человеку в качестве меры поддержки будет выплачено по 10 тыс. рублей, плюс каждой семье – по 50 тыс. рублей. До 2 июня комиссии должны подготовить предложения по предоставлению жилья тем, кому это необходимо, и до 15 июня жильё должно быть предоставлено.

За каждой территорией, пострадавшей от пожаров, закреплены кураторы от правительства края. Министерству финансов края поручено предусмотреть дополнительные средства на дооборудование и дооснащение пунктов временного размещения погорельцев, организацию горячего питания. Дети будут отправлены в оздоровительные лагеря. В настоящее время Виктор Толоконский находится в Канске. После планируется посещение Лесосибирска и посёлка Стрелка.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.05.17

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