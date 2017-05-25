NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 25.05.17

В Иркутской области огонь уничтожил 40 домов, объявлен режим ЧС / МЧС: виноват «человеческий фактор»
Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Иркутской области огонь уничтожил 40 домов, объявлен режим ЧС МЧС: виноват «человеческий фактор»

В Иркутской области в среду сгорело 40 жилых домов в пяти населенных пунктах Тайшетского и Чунского районов, сообщает региональное управление МЧС РФ. Обошлось без жертв. Ситуация с пожарами в регионе и соседнем Красноярском крае резко осложнилась из-за жаркой погоды и сильного ветра. Власти области создали оперативный штаб для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.

По данным регионального правительства, накануне вечером в Тайшетском районе пожары уничтожили 19 домов в деревне Пойма, девять – в поселке Юрты, шесть – в Новотремино, три дома – на железнодорожной станции Горевой. Также три жилых дома сгорели и один пострадал от огня в поселке Октябрьский Чунского района. Часть погорельцев в Пойме временно размещены в здании школы. Большинство пострадавших приютили родные и знакомые.

В областном главке МЧС основной причиной пожаров назвали человеческий фактор, сопутствующей – чрезвычайную пожароопасность. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«В пострадавших районах, для уточнения причин пожаров и установления виновных в них, работают оперативно-следственные группы в составе специалистов Главного управления, дознавателей, пожарно-испытательной лаборатории, – сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – По опросам очевидцев, возгорания могли начаться в результате короткого замыкания».

В областном правительстве в свою очередь отметили, что все возгорания начинались в границах населенных пунктов в бытовых постройках и на придомовых участках.

Для оказания помощи пострадавшим от пожаров создан оперативный штаб, который возглавил первый заместитель губернатора – глава регионального правительства Александр Битаров. По его словам, сегодня планируется подготовить и подписать нормативно-правовой акт, предусматривающий оказание материальной помощи людям, потерявшим жилье. На местах уже работают муниципальные комиссии, которые сейчас уточняют количество сгоревших домов и число погорельцев.

Напомним, что в соседнем Красноярском крае пожары накануне уничтожили более 130 жилых домов, погибли два человека. Без жилья остались более 500 человек. Крупные возгорания были зафиксированы в пяти населенных пунктах.

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 25.05.17

В Красноярском крае пожары уничтожили более 130 домов (ФОТО). Погибли люди. На территории региона введен режим ЧС. / Крымских собственников жилья по вине муниципалитетов ждут солидные штрафы. / На Урале опрокинулась легковушка: в больницу в состоянии комы доставили двух юношей.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter