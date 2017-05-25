В Иркутской области огонь уничтожил 40 домов, объявлен режим ЧС / МЧС: виноват «человеческий фактор»

Публикации за 25.05.17

В Иркутской области в среду сгорело 40 жилых домов в пяти населенных пунктах Тайшетского и Чунского районов, сообщает региональное управление МЧС РФ. Обошлось без жертв. Ситуация с пожарами в регионе и соседнем Красноярском крае резко осложнилась из-за жаркой погоды и сильного ветра. Власти области создали оперативный штаб для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.

По данным регионального правительства, накануне вечером в Тайшетском районе пожары уничтожили 19 домов в деревне Пойма, девять – в поселке Юрты, шесть – в Новотремино, три дома – на железнодорожной станции Горевой. Также три жилых дома сгорели и один пострадал от огня в поселке Октябрьский Чунского района. Часть погорельцев в Пойме временно размещены в здании школы. Большинство пострадавших приютили родные и знакомые.

В областном главке МЧС основной причиной пожаров назвали человеческий фактор, сопутствующей – чрезвычайную пожароопасность. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«В пострадавших районах, для уточнения причин пожаров и установления виновных в них, работают оперативно-следственные группы в составе специалистов Главного управления, дознавателей, пожарно-испытательной лаборатории, – сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – По опросам очевидцев, возгорания могли начаться в результате короткого замыкания».

В областном правительстве в свою очередь отметили, что все возгорания начинались в границах населенных пунктов в бытовых постройках и на придомовых участках.

Для оказания помощи пострадавшим от пожаров создан оперативный штаб, который возглавил первый заместитель губернатора – глава регионального правительства Александр Битаров. По его словам, сегодня планируется подготовить и подписать нормативно-правовой акт, предусматривающий оказание материальной помощи людям, потерявшим жилье. На местах уже работают муниципальные комиссии, которые сейчас уточняют количество сгоревших домов и число погорельцев.

Напомним, что в соседнем Красноярском крае пожары накануне уничтожили более 130 жилых домов, погибли два человека. Без жилья остались более 500 человек. Крупные возгорания были зафиксированы в пяти населенных пунктах.

Иркутск, Ольга Панфилова

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