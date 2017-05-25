Под Братском сгорели 300 дач, погиб один человек

Публикации за 25.05.17

В Иркутской области в ночь 25 мая сгорели около 300 дач в городе Вихоревка Братского района. В результате пожара погибла женщина.

По данным администрации Братского района, накануне вечером огонь вспыхнул на одном участке и из-за сильного ветра быстро распространился по садоводству. Локализовать пожар удалось около полуночи. В одной из сгоревших дач было обнаружено тело женщины.

По предварительной информации, сгорело около 300 дач, но точное число уничтоженных огнем строений еще подсчитывается, сообщил пресс-секретарь районной администрации Дмитрий Зубахин, передает «Интерфакс».

Предположительно, причиной пожара могло стать сжигание мусора одним из дачников. В связи с ухудшением пожарной обстановки в Братском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро четверга, на территории района действует 8 лесных пожаров.

Пожары в Тайшетском и Чунском районах Иркутской области 24 мая уничтожили 41 дом в пяти населенных пунктах, без крова остались 100 человек, в том числе 28 детей, сообщает региональное управление МЧС. В пункте временного размещения размещены 25 человек. Накануне в Иркутской области и соседнем Красноярском крае резко осложнилась ситуация с пожарами из-за жары и сильного ветра, из-за чего в этих регионах был введен режим ЧС федерального уровня.

Иркутск, Светлана петрова

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