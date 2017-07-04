В отношении мэра Канска возбудили дело из-за масштабного пожара

В Красноярском крае в отношении главы города Канск Надежды Качан возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СКР, ее подозревают в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1. ст.293 УК РФ).

По предварительной версии следствия, мэр достоверно знала о большом количестве свалок с отходами деревообрабатывающих предприятий в Северо-Западном промрайоне города. Несмотря на это, считают следователи, она не приняла мер по обеспечению достаточного финансирования для надлежащего муниципального земельного контроля, не внесла на рассмотрение в Канский городской совет и руководителям муниципальных образований проект плана по предупреждению возможных последствий возгорания подобного рода свалок.

Кроме того, отметили в следственном управлении, Качан не осуществила надлежащее взаимодействие между муниципальными учреждениями по разрешению ситуаций, проигнорировала несколько решений городского суда и предписания надзорных органов, связанных с ликвидацией свалок.

В результате неосторожного обращения с отходами неустановленных лиц на свалке отходов лесопиления в Северо-Западном промрайоне в мае произошел пожар. Огонь распространился на несколько производственных территорий, в результате был причинен ущерб на сумму, превышающую 67 млн рублей. «Все случившееся стало возможным вследствие недобросовестного и небрежного отношения подозреваемой к исполнению своих должностных обязанностей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в следственном управлении.

Как писал «Новый День» при пожарах в Канске погибли два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч.3 ст.293 УК РФ). После возникновения возгорания из-за жары, сухой и ветреной погоды огонь распространился на соседние частные жилые дома на улицах Гавань, 1-я Инициативная, 2-я Инициативная. Всего в Канске сгорело 52 дома. По данным местных СМИ, пожары на предприятии «Синь-И» возникали неоднократно, а учредителями являются граждане Китая.

«При тушении пожара в одном из домов, расположенных на улице Народная спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. На придомовой территории по улице 1-я Инициативная обнаружено тело женщины с признаками термического воздействия. Личности и возраст погибших устанавливаются. В настоящее время количество сгоревших домов составляет 52», – рассказал представитель ГСУ по региону.

Канск, Иван Гридин

Канск. Другие новости 04.07.17

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