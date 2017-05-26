Площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась более чем вдвое / Погибли уже три человека, к медикам обратилось свыше 90 погорельцев

Публикации за 26.05.17

Ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказание всесторонней помощи пострадавшим в Красноярском крае, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка, находится на личном контроле главы МЧС России Владимира Пучкова.

По решению министра, в каждом пострадавшем от огня населенном пункте оставлена оперативная группа для выяснения всех проблем. Владимир Пучков распорядился в ближайшее время восстановить все сгоревшие документы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Из резервного фонда Правительства РФ каждому пострадавшему будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, за утраченное имущество будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей. Жилье должно быть восстановлено до 30 сентября. Каждая семья будет решать сама, оставаться в этом населённом пункте или переезжать в другой. Пока люди находятся в пунктах временного размещения.

Отметим, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае с вечера четверга увеличилась более чем в два раза. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Вчера вечером в Красноярском крае горело чуть более 5,9 тысячи гектаров леса. За прошедшие сутки потушено 18 лесных пожаров на площади 542 гектара в Енисейском, Кежемском, Богучанском, Бирилюсском, Пировском, Тасеевском, Нижнеингашском, Абанском, Новоселовском, Емельяновском, Каратузском и Ермаковском районах.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, из-за жаркой сухой погоды и сильного порывистого ветра. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге были подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском. В результате пожара погибли три человека. Более 90 жителей обратились к медикам.

По последним данным, выгорело 136 домов, 500 человек стали погорельцами, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В Канске, по предварительной версии, пожар начался на китайской лесопилке.

«На 9:00 в крае зарегистрировано 33 лесных пожара – в Енисейском, Мотыгинском, Богучанском, Казачинском, Тасеевском, Дзержинском, Нижнеингашском, Абанском и Ермаковском районах на площади 15128 гектаров. Большая часть возгораний действует в авиационной труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет», – говорится в сообщении.

Отметим, что по факту гибели мужчины при пожаре в Нижнеингашском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю, дело возбуждено по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, 24 мая в 16:00 в поселке Тиличеть по неустановленной причине произошло возгорание сухих опилок на территории бывшей исправительной колонии. В связи с жаркой погодой и сильными порывами ветра до 20-25 метров в секунду огонь быстро распространился по территории поселка. На улицах Семафорная, Центральная, Станционная, Лесная и в переулке Коротком огнем повреждено не менее 14 жилых построек, в которых, по предварительным данным, проживали 32 человека. Также огонь повредил спортзал и помещение столовой МБОУ «Тиличетская средняя школа», пожарное депо. Кроме того, сгорел мост через реку Пойма, по которому осуществлялось транспортное сообщение с поселком Тиличеть.

В ходе тушения пожара в доме №4 на улице Лесная обнаружено тело 87-летнего хозяина дома со следами воздействия высоких температур. Причина его смерти устанавливается.

Кроме того, в Канске на месте пожаров задержаны подозреваемые в мародерстве, сообщает Newslab.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии края. Около 4:00 26 мая наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицу Краевая, задержал двоих мужчин с мешком цветного металла.

Красноярск, Иван Гридин

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