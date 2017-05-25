Минивэн протаранил фуру на трассе Москва – Петербург. Погибли 6 человек (ФОТО)

Публикации за 25.05.17

В Новгородской области в результате лобового столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 6 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла около в четверг около 05.40 на 484-м километре федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург в районе поселка Красные Станки.

По данным областного управления ГИБДД, минивэн «Рено Трафик» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «Рено Магнум». В результате столкновения погибли водитель микроавтобуса и пять пассажиров – мужчины 1967, 1984, 1998 и 1994 г.р. Водитель фуры не пострадал. По данным СМИ, среди жертв аварии 5 граждан Украины.

Микроавтобус протаранил грузовик (фото: ГУ МЧС по Новгородской области)

Причины ДТП устанавливаются. Предположительно, водитель минивэна уснул за рулем.

Великий Новгород, Светлана Петрова

Великий Новгород. Другие новости 25.05.17

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