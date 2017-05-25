NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 25.05.17

Минивэн протаранил фуру на трассе Москва – Петербург. Погибли 6 человек (ФОТО)
Фото: ГУ МЧС по Новгородской области

Минивэн протаранил фуру на трассе Москва – Петербург. Погибли 6 человек (ФОТО)

В Новгородской области в результате лобового столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 6 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла около в четверг около 05.40 на 484-м километре федеральной трассы Москва – Санкт-Петербург в районе поселка Красные Станки.

По данным областного управления ГИБДД, минивэн «Рено Трафик» выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «Рено Магнум». В результате столкновения погибли водитель микроавтобуса и пять пассажиров – мужчины 1967, 1984, 1998 и 1994 г.р. Водитель фуры не пострадал. По данным СМИ, среди жертв аварии 5 граждан Украины.

Новый День: Минивэн протаранил фуру на трассе Москва – Петербург. Погибли 6 человек (ФОТО)

Микроавтобус протаранил грузовик (фото: ГУ МЧС по Новгородской области)

Причины ДТП устанавливаются. Предположительно, водитель минивэна уснул за рулем.

Великий Новгород, Светлана Петрова

Великий Новгород. Другие новости 25.05.17

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погиб водитель иномарки (ФОТО). / Начальник УФСБ по Свердловской области официально перестал им быть – истек срок контракта. / В Красноярском крае застрелили экс-депутата, главреда газеты. Убийство совершено в Минусинске.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter