В мясе для МакНаггетсов обнаружили антибиотики и сальмонеллу / Изъято 18 тонн опасной курятины

Публикации за 25.05.17

В продукции компании «Каргилл», которая является поставщиком сети быстрого питания «Макдоналдс», специалисты Россельхознадзора обнаружили антибиотик. Кроме того, лабораторные анализы показали присутствие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы. 18 тонн некачественной курятины отправили на утилизацию.

По итогам проверки, проведенной в марте этого года, выяснилось, что куриные котлетки «МакНаггетс» (Мс Nuggets), которые поставляются в «Макдоналдс» предприятием ООО «Каргилл» в городе Ефремов Тульской области, не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции». Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

В частности, специалисты Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории обнаружили в полуфабрикатах лекарственный препарат фурозолидон. Этот же антибиотик присутствовал в шести тоннах замороженного филе, произведенного ООО «Белгородские гранулированные корма» («Белгранкорм»). Еще в одной тонне куриного мяса, поставляемого АО «Ярославский бройлер», анализ показал наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы. Обе компании являются поставщиками «Каргилл».

Общий вес некачественной продукции превысил 18 тонн, сообщает ветеринарная служба. В настоящее время вся партия отправлена на утилизацию.

Компанию «Каргилл» оштрафовали на 300 тысяч рублей, надзорные органы также приостановили действие декларации соответствия на куриные полуфабрикаты это фирмы. На предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля.

Тем временем, представитель «Каргилл» в России Елена Зосимова направила письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту, в котором сообщила, что приостановление действия декларации о соответствии является «избыточной мерой контроля». Дело в том, что «Белгранкорм» не заявлял, что использует в производстве антибиотик, поэтому контроль содержания фуразолидона не осуществлялся. Теперь поставки мяса этой компании приостановлены, пишет РБК.

В «Макдоналдс» отметили, что знакомы со сложившееся ситуацией, и следят за ходом событий. МакНаггетсы по-прежнему продаются в ресторанах сети, так как помимо компании «Каргилл» курятину поставляет «Мираторг».

Москва, Зоя Осколкова

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