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Публикации за 26.05.17

Главного инженера филиала Центра Хруничева нашли мертвым / Тело обнаружили недалеко от деревни во Владимирской области

Главного инженера филиала Центра Хруничева нашли мертвым Тело обнаружили недалеко от деревни во Владимирской области

Главный инженер конструкторского бюро «Арматура» (филиал Центра Хруничева) найден мертвым во Владимирской области, сообщает издание iKovrov.ru. Тело 42-летнего Андрея Арзуманова обнаружили с огнестрельным ранением в районе деревни Кузнечиха. Основной версией следствия является самоубийство.

Конструкторское бюро «Арматура» (филиал ГКНПЦ им. М.В.Хруничева) занимается разработкой и изготовлением агрегатов и систем наземной инфраструктуры ракетно-космических комплексов, а также агрегатов пневмогидросистем ракет-носителей.

Кроме того, данное предприятие разрабатывает и производит механизмы дистанционной стыковки, расстыковки и отвода бортовых разъемных соединений электрических и заправочных коммуникаций стартовых позиций ракет.

Владимир, Иван Гридин

Владимир. Другие новости 26.05.17

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