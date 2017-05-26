Главного инженера филиала Центра Хруничева нашли мертвым / Тело обнаружили недалеко от деревни во Владимирской области

Главный инженер конструкторского бюро «Арматура» (филиал Центра Хруничева) найден мертвым во Владимирской области, сообщает издание iKovrov.ru. Тело 42-летнего Андрея Арзуманова обнаружили с огнестрельным ранением в районе деревни Кузнечиха. Основной версией следствия является самоубийство.
Конструкторское бюро «Арматура» (филиал ГКНПЦ им. М.В.Хруничева) занимается разработкой и изготовлением агрегатов и систем наземной инфраструктуры ракетно-космических комплексов, а также агрегатов пневмогидросистем ракет-носителей.
Кроме того, данное предприятие разрабатывает и производит механизмы дистанционной стыковки, расстыковки и отвода бортовых разъемных соединений электрических и заправочных коммуникаций стартовых позиций ракет.
Владимир, Иван Гридин
Владимир. Другие новости 26.05.17
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