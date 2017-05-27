В крушении Як-54 в Подмосковье погибли 2 человека

Публикации за 27.05.17

В результате катастрофы легкомоторного самолета Як-54 в Можайском районе Подмосковья погибли 2 человека. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По информации ведомства, самолет, принадлежащий частному лицу, упал около 12:00 в районе села Бородинское. После удара о землю воздушное судно загорелось. На его борту находилось 2 человека, оба погибли. По данному факту проводится доследственная проверка. На месте катастрофы работает следственно-оперативная группа.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 27.05.17

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