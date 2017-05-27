NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 27.05.17

В крушении Як-54 в Подмосковье погибли 2 человека
Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

В крушении Як-54 в Подмосковье погибли 2 человека

В результате катастрофы легкомоторного самолета Як-54 в Можайском районе Подмосковья погибли 2 человека. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По информации ведомства, самолет, принадлежащий частному лицу, упал около 12:00 в районе села Бородинское. После удара о землю воздушное судно загорелось. На его борту находилось 2 человека, оба погибли. По данному факту проводится доследственная проверка. На месте катастрофы работает следственно-оперативная группа.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 27.05.17

В субботу тысячи севастопольцев требовали отставки Овсянникова и роспуска Заксобрания (ФОТО). Жители: в правительстве города окопались прислужники Госдепа. / «Задержанный ребенок сказал, что собирает деньги». Официальное заявление полиции Москвы по поводу инцидента с читавшим стихи мальчиком. / СКР проводит проверку после инцидента с задержанием мальчика в центре Москвы. Следователи оценят действия полицейских и родителей ребенка.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter