Фура врезалась в частный дом на Ленинградке

Фура врезалась в частный дом на севере Москвы. Авария произошла ранним утром 28 мая неподалеку от Ленинградского шоссе в Молжаниновском районе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, грузовой автомобиль пересек встречную полосу, затем снес забор и протаранил дом.
Причины и подробности аварии выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
Москва, Ольга Панфилова
Москва. Другие новости 28.05.17
Пьяный водитель под Заречным насмерть сбил двух подростков (ФОТО). / В Челябинске толпа подростков напала на полицейских. / «Какая гадость, эта ваша реновация»: «Большой крот» Собянин, уходи!.... Фоторепортаж. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»