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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.05.17

Фура врезалась в частный дом на Ленинградке

Фура врезалась в частный дом на Ленинградке

Фура врезалась в частный дом на севере Москвы. Авария произошла ранним утром 28 мая неподалеку от Ленинградского шоссе в Молжаниновском районе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, грузовой автомобиль пересек встречную полосу, затем снес забор и протаранил дом.

Причины и подробности аварии выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Москва, Ольга Панфилова

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