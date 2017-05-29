Трое юношей найдены мертвыми под мостом на МКАД

Публикации за 29.05.17

На юге Москвы обнаружены мертвыми трое молодых людей 1998 года рождения. Тела 19-летних юношей были найдены под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Сообщение об обнаружении трупов поступило в полицию 28 мая около 16:30, передает «Интерфакс». Рядом с телами правоохранители нашли спрессованное вещество растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, уточняет агентство «Москва». Причину смерти молодых людей устанавливают судмедэксперты.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 29.05.17

На Урале родители девочки, сломавшей ногу, отсудили у детсада 15 тысяч рублей. / На Ставрополье из-за паводка эвакуируют 7 населенных пунктов. В безопасное место вывезут почти 40 тысяч человек. / В Нижнем Тагиле осужден местный житель, продававший медали «Ветеран труда». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»