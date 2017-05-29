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Скандалы и происшествия

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Публикации за 29.05.17

Трое юношей найдены мертвыми под мостом на МКАД

Трое юношей найдены мертвыми под мостом на МКАД

На юге Москвы обнаружены мертвыми трое молодых людей 1998 года рождения. Тела 19-летних юношей были найдены под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Сообщение об обнаружении трупов поступило в полицию 28 мая около 16:30, передает «Интерфакс». Рядом с телами правоохранители нашли спрессованное вещество растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, уточняет агентство «Москва». Причину смерти молодых людей устанавливают судмедэксперты.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 29.05.17

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