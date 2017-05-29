Звезду «Универа» и «Интернов» поймали с наркотиками

Публикации за 29.05.17

В Москве сотрудники полиции задержали у Рижского вокзала 27-летнего актера Дмитрия Бушина, известного по сериалам «Интерны» и «Универ».

Во время личного обыска у него были обнаружены почти 8 граммов наркотика мефедрон, передает Лайф.

Отмечается, что после задержания правоохранители обыскали квартиру актера, но не нашли ничего подозрительного. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 29.05.17

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