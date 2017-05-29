Звезду «Универа» и «Интернов» поймали с наркотиками

В Москве сотрудники полиции задержали у Рижского вокзала 27-летнего актера Дмитрия Бушина, известного по сериалам «Интерны» и «Универ».
Во время личного обыска у него были обнаружены почти 8 граммов наркотика мефедрон, передает Лайф.
Отмечается, что после задержания правоохранители обыскали квартиру актера, но не нашли ничего подозрительного. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Москва, Ольга Панфилова
Москва. Другие новости 29.05.17
На улице Куйбышева во время капремонта дома погиб рабочий. / В Петербурге пациентка частной клиники лишилась 22 здоровых зубов. / В Подмосковье ликвидирована крупная нарколаборатория. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»