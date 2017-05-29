Министра труда Максима Топилина ограбили на 2,4 млн рублей

Публикации за 29.05.17

Воры украли у министра труда Максима Топилина дорогие часы и золотые запонки. Общая сумма ущерба оценивается в 2,4 млн рублей.

В полицию обратилась супруга главы Минтруда Мария. По ее словам, из коттеджа в лечебно-оздоровительном комплексе «Рублево-Успенский», где проживают Топилины, исчезли две пары часов Vacheron Constantin и золотые запонки. Стоимость похищенных ценностей – 2,4 млн рублей.

Отмечается, что хозяева хватились драгоценностей спустя неделю после кражи. В первую очередь под подозрение попал обслуживающий персонал, у прислуги взяли отпечатки пальцев, сообщает новостной паблик Mash.

Примечательно, что стоимость украденного составляет почти половину дохода министра за прошлый год, согласно декларации, он заработал 5,8 млн рублей. Жена министра оказалась гораздо предприимчивее супруга, ее доход составил 22,9 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.05.17

В Подмосковье едва не взорвалась АЗС. / СБУ проводит обыски в «Яндексе». / Звезду «Универа» и «Интернов» поймали с наркотиками. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»