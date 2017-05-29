NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 29.05.17

Министра труда Максима Топилина ограбили на 2,4 млн рублей
Максим Топилин, фото: government.ru

Министра труда Максима Топилина ограбили на 2,4 млн рублей

Воры украли у министра труда Максима Топилина дорогие часы и золотые запонки. Общая сумма ущерба оценивается в 2,4 млн рублей.

В полицию обратилась супруга главы Минтруда Мария. По ее словам, из коттеджа в лечебно-оздоровительном комплексе «Рублево-Успенский», где проживают Топилины, исчезли две пары часов Vacheron Constantin и золотые запонки. Стоимость похищенных ценностей – 2,4 млн рублей.

Отмечается, что хозяева хватились драгоценностей спустя неделю после кражи. В первую очередь под подозрение попал обслуживающий персонал, у прислуги взяли отпечатки пальцев, сообщает новостной паблик .

Примечательно, что стоимость украденного составляет почти половину дохода министра за прошлый год, согласно декларации, он заработал 5,8 млн рублей. Жена министра оказалась гораздо предприимчивее супруга, ее доход составил 22,9 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.05.17

В Подмосковье едва не взорвалась АЗС. / СБУ проводит обыски в «Яндексе». / Звезду «Универа» и «Интернов» поймали с наркотиками.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter