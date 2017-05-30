В Мексике арестовали избитого россиянина / Его обвиняют в предумышленном убийстве

Публикации за 30.05.17

Гражданина России Алексея Макеева, который подвергся нападению местных жителей в Мексике, поместили под стражу. Мужчину обвиняют в предумышленном убийстве. По словам консула РФ в Мехико Дмитрия Болбота, Макеев отказался от помощи российских дипломатов и заявил, что наймет местного защитника.

Скандальная история россиянина стала известна всему миру 19 мая, когда разъяренные граждане Мексики напали на Макеева и сильно избили его. Поводом для драки послужила радикальная деятельность мужчины, он распространял в сети видеоролики, в которых оскорблял местных жителей. По данным консульства, Макеев не раз грубо высказывался и в адрес соотечественников.

В ходе потасовки россиянин ранил одного из нападавших ножом, в результате чего мексиканец скончался. Макеев также получил тяжелые травмы и два дня провел в реанимации, уточнил Болбот. В настоящее время состояние здоровья мужчины удовлетворительное, от операций он отказался.

«Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения», – цитирует консула РИА «Новости».

В дипломатическом ведомстве отметили, что расследование будет длиться не менее трех месяцев. Макеев отказался от консульской поддержки, а также заявил, что не намерен возвращаться в Россию. «Несмотря на это, мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдением прав и свобод российского гражданина за рубежом», – подчеркнул Болбот.

Кроме того, консул рассказал, что в связи с этим делом расследуются еще два эпизода, а именно, нападение на дом россиянина и бездействие правоохранительных органов.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 30.05.17

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