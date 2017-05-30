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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.05.17

В Хакасии жалоба президенту на урезанную зарплату обернулась кошмаром для директора школы

В Хакасии жалоба президенту на урезанную зарплату обернулась кошмаром для директора школы

Персонал Опытненской школы в Хакасии обратился к президенту России Владимиру Путину, после того как заработные платы работников уменьшились на несколько тысяч. В образовательном учреждении начались бесконечные проверки. Местные чиновники так рьяно приступили к «решению проблемы», что вынудили уволиться директора.

Зарплаты учителей и технического персонала Опытненской школы (Усть-Абаканский район, Хакасия) резко снизились весной 2017 года. Так размер субсидий на коммунальные услуги сократился до 1,5 тысяч, хотя ранее компенсации доходили до 7 тысяч рублей, пишет ИА «Хакасия». Тогда сотрудники написали письмо с жалобой главе государства. С этого момента в школу стали регулярно ездить контролирующие органы.

По словам учителей, такими проверками чиновники дали понять коллективу образовательного учреждения, что всем, кто вздумает куда-либо жаловаться, потом не поздоровится.

В результате директор школы Галина Зайцева была вынуждена уволиться по собственному желанию. «Школу закошмарили проверками, директора довели. Ей дали возможность доработать июнь, и все», – пояснил представитель образовательного учреждения.

Известно, что в ходе одной из проверок школу посетила министр образования республики Галина Салата. Однако в Минобрнауки сложившуюся ситуацию пока не прокомментировали.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 30.05.17

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