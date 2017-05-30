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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.05.17

Вор вынес более 11 млн рублей из здания Центробанка в Москве

Вор вынес более 11 млн рублей из здания Центробанка в Москве

Неизвестный воришка украл более 11 млн рублей из офиса Центробанка на Ленинском проспекте в Москве.

Злоумышленник накануне пролез через окно здания ЦБ, прихватил более 11,4 млн рублей и сбежал, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В пресс-службе Банка России уточнили, что преступник похитил личное имущество сотрудников Центробанка из здания Росстандарта по адресу Ленинский проспект, 9, где ЦБ арендует помещения для размещения своих структурных подразделений. В Центробанке подчеркнули, что Банку России ущерба не нанесено.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 30.05.17

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