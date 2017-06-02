Под Москвой разбился автобус с детьми: ранены 13 человек

В ДТП с участием двух автобусов в Коломенском районе Московской области пострадали 13 человек, в том числе 8 детей.

На 105-м километре федеральной автодороги М-5 столкнулись автобусы Scania и MAN. Автобус Scania с детьми двигался из Паново в сторону столицы, передает Life.ru. В нем находились 11 пассажиров, среди них 8 детей. В рейсовом автобусе MAN, направлявшемся из Рязани в Домодедово, было 38 пассажиров.

По данным экстренных служб, попутное столкновение автобусов произошло в 2 километрах севернее населенного пункта Радужный, уточняет РИА «Новости». В результате ДТП пострадали 8 детей и 5 взрослых. В числе пострадавших также водитель автобуса MAN.

Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 02.06.17

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