Пятница, 2 июня 2017, 16:26 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

На границе с Литвой с поезда сняли российский военный «отряд»

На границе с Литвой с поезда сняли российский военный «отряд»

Погранслужба Литвы не пропустила четырех российских военнослужащих, которые следовали на поезде Калининград – Москва. По литовским законам четыре человека – это уже военный «отряд», и для пропуска через границу требуется специальное разрешение.

Инцидент произошел 1 июня на литовском пограничном пункте в Кибартай. Когда сотрудники Службы охраны госграницы Литвы проверяли документы пассажиров, то обнаружили в одном купе четырех военных в штатском, сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя по связям с общественностью литовской погранслужбы Гедрюса Мишутиса.

Согласно законодательству Литвы, четверо военнослужащих считают военным «отрядом», и для пересечения государственной границы им необходимы специальные документы, которых у россиян не было, отметил Мишутис.

В результате литовские пограничники ссадили российских военных с поезда и отправили обратно в Калининград.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 02.06.17

МВД проводит проверку по факту хищения средств ХК «Динамо» в Подмосковье. / Прокурор потребовал посадить главного коммунальщика Белоярки на 10 лет. И оштрафовать на 210 миллионов. / Невеста «довела»: в Москве шустрый вор за час украл четыре свадебных платья.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , ,

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Москва /

Дошло до суда дело серийного насильника из Павловского Посада

Голосование на сайте

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

В Сибири за сутки площадь лесных пожаров выросла вдвое

Москва /

Убийца подмосковного таксиста нашелся в Белорусси

Москва /

СКР проверяет аварию автобусов, в которой пострадало 8 детей
Все новости