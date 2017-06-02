На границе с Литвой с поезда сняли российский военный «отряд»

Погранслужба Литвы не пропустила четырех российских военнослужащих, которые следовали на поезде Калининград – Москва. По литовским законам четыре человека – это уже военный «отряд», и для пропуска через границу требуется специальное разрешение.

Инцидент произошел 1 июня на литовском пограничном пункте в Кибартай. Когда сотрудники Службы охраны госграницы Литвы проверяли документы пассажиров, то обнаружили в одном купе четырех военных в штатском, сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя по связям с общественностью литовской погранслужбы Гедрюса Мишутиса.

Согласно законодательству Литвы, четверо военнослужащих считают военным «отрядом», и для пересечения государственной границы им необходимы специальные документы, которых у россиян не было, отметил Мишутис.

В результате литовские пограничники ссадили российских военных с поезда и отправили обратно в Калининград.

Калининград, Зоя Осколкова

Калининград. Другие новости 02.06.17

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