В ДТП под Рязанью два человека погибли, 22 пострадали, в том числе 6 детей

В Михайловском районе Рязанской области в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля два человека погибли. Кроме того, различные травмы получили 22 пассажира автобуса, среди пострадавших шестеро несовершеннолетних.

ДТП произошло на 195-м км трассы М-6 ​«Каспий» утром 3 июня. Автомобиль Lada Largus выезжал с второстепенной трассы и не уступил дорогу пассажирскому автобусу, следовавшему из Элисты в Москву, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В результате сильного удара автобус опрокинулся. Водитель и один пассажир легковушки погибли на месте. 22 пассажира автобуса получили травмы, среди них шестеро несовершеннолетних. Некоторым из пострадавших подоспевшие медики оказали помощь на месте, несколько человек госпитализированы. По предварительным данным, серьезных повреждений у детей нет.

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по факту аварии, говорится на сайте ведомства. На место ДТП выехали сотрудники областного управления СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Рязань, Зоя Осколкова

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