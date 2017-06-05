Понедельник, 5 июня 2017, 14:04 мск

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Скандалы и происшествия

В Саратове вооруженный мачете водитель напал на семью с ребенком

В Саратове вооруженный мачете водитель напал на семью с ребенком
Кадр видео, опубликованного на YouTube

Конфликт двух водителей на парковке в Саратове едва не обернулся трагедией. Один из участников для пущей убедительности своей правоты размахивал мачете, а затем ударил по автомобилю своего оппонента. В этот момент в машине находились женщина с ребенком.

Видеозапись дорожного конфликта около торгового центра в Саратове опубликовал на Youtube пользователь Юрий Ильиных. В ролике двое мужчин эмоционально обсуждают правила дорожного движения.

Один из участников ссоры держит в руках большой нож, а затем неожиданно бьет им по автомобилю, где в это время сидит женщина с ребенком. В результате у машины была повреждена фара. Несмотря на это, мужчина с мачете спокойно садится в свое авто и уезжает.

Дата инцидента не уточняется. Семья, пострадавшая от действий агрессивного водителя, собирается обратиться в правоохранительные органы.

Саратов, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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