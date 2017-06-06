Дети в Чите попали в больницу, съев конфеты «Бешеная пчелка»: один ребенок в реанимации

В Чите выросло число детей, отравившихся неизвестным веществом. В Минздраве по Забайкальскому краю сообщили, что днем 6 июня в больницу попали еще двое юных горожан. Ранее СМИ информировали о 5 отравившихся детях. Со слов пострадавших, до госпитализации они ели конфеты «Бешеная пчелка». Расследованием инцидента занялись региональный Роспотребнадзор и Следственный комитет.

По данным Life.ru, накануне в больницу попали 5 детей с симптомами острого отравления психотропными веществами. Отравившихся госпитализировали из одного из частных домов Читы. Самому младшему из пострадавших – четыре года, остальным – 12, 14 и 17 лет. Дети жаловались на слабость, головокружение и тяжесть в ногах. Также у них наблюдались зрительные галлюцинации. Врачи оценивали их состояние как средней тяжести. Издание отмечало, что опасные вещества могли содержаться в конфетах, которые незадолго до отравления ели дети.

В пресс-службе краевого полицейского главка информацию об инциденте подтвердили, но сообщили о четырех поступивших в больницу детях, передает портал «Забмедиа». По данным полиции, детей доставили в больницу из частного дома на территории Железнодорожного района. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ЧП.

В краевом Минздраве, в свою очередь, сообщили о госпитализации трех отравившихся детей. Один из пострадавших, 14-летний подросток, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще двое детей, 12-ти и 4 лет, лечатся в отделении педиатрии. Дети сообщили, что переели конфеты «Бешеная пчелка», после чего им стало плохо. Пострадавшие утверждают, что нашли конфеты на улице.

По последним данным регионального Минздрава, днем 6 июня еще двое детей госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Они гостили в семье, где живут три ребенка, которых ранее доставили в больницу с отравлением.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту инцидента. По словам замруководителя краевого управления ведомства Любови Дубиной, «будут опрошены сами дети, их родители, осмотрены остатки продуктов», передает ТАСС. Также проверку проводит краевое управление Следственного комитета.

Отметим, что конфеты «Бешеная пчелка» производит корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко.

Чита, Ольга Панфилова

Чита. Другие новости 06.06.17

Политологи усомнились в прочности союза Куйвашева и Тунгусова. / 22 года тюрьмы грозит екатеринбуржцу за кражу 900 тысяч, вымогательство, разбой и хищение оружия. / Награждение одиозного главы Юдина отменили из-за боязни всероссийского скандала. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»