Причиной отравления конфетами детей в Чите стали наркотики

В Забайкалье пятеро несовершеннолетних, которые попали в больницу после употребления конфет, отравились синтетическими наркотиками, сообщили региональном управлении Роспотребнадзора.

«Отравление наступило в результате употребления синтетических наркотиков, которые были в обертке из-под конфет. Потому эпидемиологическое расследование завершено. Следователи возбудили уголовное дело», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что в ходе доследственной проверки было установлено, что дети отравились синтетическими наркотиками. Следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершённый лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» (п.«в» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершённого преступления. Совместно с сотрудниками полиции устанавливается сбытчик наркотического вещества. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», в Чите пятеро детей (четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка) попали в больницы с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Один из детей – 14-летний подросток – находился, а затем был выписан из реанимации, двое – в состоянии средней тяжести и еще двое – в состоянии легкой степени тяжести. Сейчас все дети в удовлетворительном состоянии. По словам детей, они ели конфеты «Бешеная пчелка», которые один из детей якобы нашел на улице.

В региональном Минздраве сообщили, что родители уже забрали выписанного несовершеннолетнего, кроме того, в течение дня будет выписан еще один из пострадавших. Еще трое детей будут отпущены из больницы завтра.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 08.06.17

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