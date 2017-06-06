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Скандалы и происшествия

Актер Сергей Гармаш протаранил машину в центре Пскова

Актер Сергей Гармаш протаранил машину в центре Пскова

Известный актер Сергей Гармаш устроил аварию в центре Пскова. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник на улице Кузнецкой. В результате столкновения двух легковых автомобилей никто не пострадал.

Hyundai, за рулем которого находился артист, столкнулся со стоящим ВАЗ-2112. ДТП оформили без участия сотрудников ГИБДД, сообщает riafan.ru.

Гармаш приехал в Псков на съемки фильма режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием «Преданные».

Псков, Ольга Панфилова

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